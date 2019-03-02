لاندروفر ديفندر 2020 تظهر في صور تخيلية

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الخليج ٣٦٥ نت – بينما ما يزال يفصلنا شهرين عن موعد التدشين الرسمي للجيل الجديد من لاندروفر ديفندر، كشفت مجلة Motor 1 الأمريكية اليوم عن صورة تخيلية للـSUV رباعية الدفع.
أعلنت العلامة البريطانية عن نيتها جذب عملاء جدد لديفندر القادمة، ما يعني أن التصميم لن يكون بنفس قساوة الموديل السابق، حيث سوف يحمل عدة لمسات تصميمية من طرازات لاندروفر الأخرى، وهو ما يظهر بوضوح في الصورة التخيلية التي تجعل ديفندر لا تزال سهلة التمييز، رغم واجهتها الأمامية المستوحاة من رنج روفر وديسكفري، كما ستكون مصابيح LED الأمامية جزء من الفئات الأعلى، في حين ستأتي الفئات الأقل بمصابيح هالوجين كما هو متوقع.
توضح الصورة التخيلية هيئة نسخة ديفندر ذات بابين، والتي ستكون هي الأعلى قدرة بالطرق الوعرة من بين مختلف الفئات الأخرى، وذلك بفضل مقدمتها القصيرة مع نظام تعليق مرتفع يسمح بالتعامل مع التلال المنحدرة، الأتربة، الثلوج، أو حتى الوحل.
هذا ومن المتوقع أن يتم إطلاق لاندروفر ديفندر مع محرك تيربو ديزل 2 لتر، حيث سيتم توفير نسخة هجينة لاحقاً أيضاً بعد طرحها في الأسواق العالمية بعام 2020، لتتاح النسخة ذات البابين بجانب أخرى ذات 5 أبواب ومتسع من مساحة المقصورة، مع إشارة بعض الشائعات لنية العلامة البريطانية إطلاق نسخة بيك اب لاحقاً أيضاً، ولكن دون وجود أي تأكيد لذلك بعد.
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