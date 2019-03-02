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الخليج ٣٦٥ نت – مر وقت طويل منذ ظهور بنتلي فلاينج سبير الجيل الثالث أثناء اختبارها.
لذا ومع تقدم عمليات تطوير السيدان الفاخرة، فقد باتت تمويهاتها أقل كثافة، وبالفعل يبدو لنا بأنها تمتلك مصابيحا جاهزة للإنتاج مع خطوط أكثر وضوحاً، جوانب عضلية بالإضافة إلى مصدات جديدة تتشابه مع كونتيننتال GT.
وإذا عدنا للوراء سنجد مصابيح خلفية تتبنى شكلا مستطيلا، ومما نرى فإن فلاينج سبير ستمتلك تصميم سيدان أنيق بحق.
للأسف، لا توجد أية صور تكشف الداخلية، لكن صوراً تجسسية سابقة أظهرت لنا اكتساب الجيل الثالث للموديل لوحة قيادة مماثلة لكونتيننتال GT، مع ذلك هنالك تقارير أفادت بأن بنتلي تريد التفرقة بين السيارتين بشكل أكبر لذا ستحصل السيدان على داخلية مختلفة.
أسفل الهيكلة، تستند فلاينج سبير 2020 بالمنصة ذاتها المستقرة عليها بورش باناميرا، مع استخدام بنتلي نسخة أطول من منصة MSB تدعى MSB-F، ما يتيح مساحة أفضل بالمقصورة مع وزن أخف وتقنيات أكثر تطوراً بينها القيادة شبه الذاتية.
هذا ومتوقع استخدام فلاينج سبير 2020 محركات باناميرا المشتملة على 2.9 لتر 6 سلندر هايبرد بمدى كهربائي 50 كم، بالإضافة إلى 4 لتر 8 سلندر و6 لتر 12 سلندر.
يذكر بأنه يفترض تدشين بنتلي فلاينج سبير 2020 الجديدة كلياً في وقت ما خلال منتصف العام الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر بنتلي فلاينج سبير 2020 الجديدة أثناء اختباراتها النهائية قبل تدشينها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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