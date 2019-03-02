مرسيدس وبي ام دبليو تتعاونان بتطوير تقنيات السيارات ذاتية القيادة

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت كل من مرسيدس وبي ام دبليو عن بدء تعاونهما في تطوير تقنيات قيادة ذاتية جديدة، فيما يعد ثاني مشروع مشترك بين الشركتين الألمانيتين بعد إعلانهما مؤخراً عن مشروع مشترك في مجال خدمات النقل بقيمة 1.1 مليار دولار (4.12 مليار ريال).

ستطور مجموعة بي ام دبليو ومجموعة دايملر مالكة مرسيدس الجيل الثاني من تقنيات مساعدة السائق بشكل مشترك، ما يتضمن تقنيات القيادة الذاتية والركن من المستوى الثالث والرابع، حيث تأمل الشركتان أن يؤدي التعاون بينهما لتسريع التوصل لإنتاج سيارات تحمل المستوى الأعلى من التقنية بشكل أسرع بحلول عام 2025.

عبر هذا التعاون، ستقوم المجموعتين الألمانيتين بدمج مواردهما تحت منصة واحدة مفتوحة لأجل زيادة تسارع تطوير القيادة الذاتية، والتي يراها الكثيرون هي أهم نطاقات مستقبل صناعة السيارات.

يأتي ذلك بينما تخطط بي ام دبليو لتوفير المستوى الثالث من القيادة الذاتية في SUV iNext الكهربائية بعام 2021، فيما ستقدم مرسيدس التقنية ذاتها في عدد من موديلاتها القادمة مطلع العقد المقبل.

علق أولا كالينيوس، أحد أعضاء مجلس إدارة دايملر، قائلاً “بدلاً من الحلول الفردية، نود أن نطور نظام متكامل اعتمادي يقدم قيمة مضافة لعملائنا، حيث نود أن نقوم بعمل تحسينات وتقدمات ملحوظة في تحسين أداء هذه التقنية كي نكون قادرين على تقديمها بأمان للطرق العامة.”

هذا فيما علق، كلاوس فروليتش، أحد أعضاء مجلس إدارة بي ام دبليو، قائلاً “في مجموعة بي ام دبليو، نجد أن الشراكات طويلة الأمد داخل المنصات غير الحصرية، المرنة، والقابلة للتطوير، هي أمر أساسي لدفع تصنيع تقنيات القيادة الذاتية، حيث أن دمج الخبرات الأساسية لشركتينا سيعزز من قوة الإبداع ويسرع من انتشار هذه التقنية.”