فورد موستنج 2021 هايبرد تظهر لأول مرة أثناء اختبارها

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت فورد سابقاً عن نيتها إطلاق نسخة هجينة من موستنج 2021 بعد أن أشارت التقارير لكونها قد بدأت بالعمل على تطويرها بالفعل، حيث من المحتمل أن تكون هذه الصور التجسسية هي الأولى لذلك الموديل، في حالة لم تكن هذه مجرد نسخة مختلفة من موستنج مع واجهة امامية متغيرة قليلاً.

تختلف مقدمة موستانج التي تم التقاط صورتها مؤخراً عن الموديل الحالي بشكل طفيف، حيث ينكشف ذلك عند التدقيق في شارات الانعطاف ومدى اقترابها من المصابيح الأمامية.

من الخلف، تستمر التغييرات أيضاً عبر المصد الخلفي الغير مطلي والذي تم التخلي عن الجزء السفلي منه، إضافة لوجود أنبوب عادم واحد بكلا الجانبين بدلاً من الأنابيب المزدوجة بالموديل الحالي.

قالت فورد سابقاً أن موستنج 2021 الهجينة ستقدم أداء يماثل محركات V8، وهو ما يعني أنها ستأتي بمحرك ذو عدد أسطوانات أقل، وذلك رغم الكشف عن براءة اختراع سابقة للصانعة الأمريكية تكشف نيتها استخدام محرك V8 يمد المحور الأمامي بالقوة بجانب مولد كهربائي لدفع العجلات الخلفية.

هذا وتشير أحدث التقارير لكوننا لن نرى فورد موستانج الهجينة قبل الجيل القادم من الموديل، ما يعني أن هذه الصور قد تكون لسيارة اختبارية بغرض تجربة قدرات نظام مولد الطاقة الهجين، وليست استعراض للتصميم الذي ستأتي به النسخة الهجينة من السيارة بالفعل، في حين من المتوقع أن يتم تدشين موستنج الهجينة بعام 2021، وذلك بعد إطلاق الجيل الجديد بالعام نفسه.