كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أودي R8 V10 Decennium تحتفل بمرور 10 سنوات على محركها (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت أودي لأول مرة عن R8 بمحرك V10 5.2 لتر قبل 10 سنوات، واليوم تكشف الشركة عن نسخة Decennium الخاصة من السيارة للاحتفال بتلك السنوات الـ10.

تأتي R8 V10 Decennium بلمسات مميزة تشمل جنوط 20 إنش بلون برونزي وتصميم خاص يتماشى مع لون السيارة الداكن المطفي، وأضافت لمسات سوداء مع تعديلات لتصاميم الرفارف ومشتتات الهواء وفتحات التهوية لأجل هذه النسخة من R8.

في الداخل وضعت أودي أفضل لمساتها للمقاعد والتطريزات وتطعيمات الداخلية، تأتي المقاعد بتصميم مربعات وتحمل تطريزات برونزية اللون وتحمل السيارة تطعيمات الكربون فايبر، وتحمل شعار Decennium. أخيراً تصل التجميلات إلى حجرة المحرك الذي يحمل أغطية باللون البرونزي وشعار V10 FSI، محور اهتمام نسخة ديسينيوم.

تحتفظ السيارة بنفس محرك شقيقتها R8 V10 Performance، والذي ينتج 620 حصان ويسمح للسيارة ببلوغ سرعة قصوى 331 كم/س، ويمكنها من تحقيق تسارع 0-100 كم/س خلال 3.1 ثانية فقط.

ستنتج أودي 222 نسخة من R8 V10 Decennium بسعر 222,000 يورو لكل واحدة منها.