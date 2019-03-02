كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بطاريات البوليمر ستُحدث ثورة في السيارات الكهربائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في السنوات الأخيرة، أصبحت بطاريات الليثيوم أيون حاضرة في مجموعة واسعة من التطبيقات وعلى رأسها السيارات الكهربائية.

أهم مشكلة تواجه البطاريات حالياً هو ارتفاع تكلفتها، وقد وضعت الجامعات والشركات هدفها زيادة الكفاءة والأداء مع خفض التكلفة في صناعة البطاريات. وفي أحدث التجارب يقوم معهد Fraunhofer Institute للتقنية باختبار تقنية جديدة في صناعة بطاريات من رقائق ثنائية القطب ترتكز على تقنيات البوليمرات، وبالرغم من التصميم الدقيق والمعقد نوعاً ما إلا أنه يمكن أن تصنع هذه البطاريات بعملية صناعة منخفضة التكلفة.

جدير بالذكر أن هذه البوليمرات تحتوي نسبة عالية من الجارفيت، وهو أحد المواد التي يطمح الباحثون للوصول إلى تطبيقات مفيدة لها في البطاريات، كلٌ بطريقته. وبالنسبة للسيارات الكهربائية فإن هذه التقنية ستتيح لها سعة أكبر ما يخفض وزن السيارات والحيز الذي تستهلكه البطاريات.