كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سوزوكي تكشف عن سيارتها "Vitara" موديل 2019 الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة سوزوكي اليابانية عن سيارتها "Vitara" موديل 2019 الجديدة، التي نالت العديد من التحسينات على مستوى الشكل الخارجي والمقصورة الداخلية والقدرات الفنية والميكانيكية.

وحصلت "فيتارا" الجديدة التي تعد الطراز الأكثر شعبية بين سيارات الشركة اليابانية على هيكل أكثر انسيابية وعجلات معدنية بتصميم جديد، وشبكة أمامية معاد تصميمها ومصد سفلي و مجموعة رباعية من مصابيح الضباب، فيم يتميز الجزء الخلفي من السيارة بتصميم جديد ومصابيح LED.

وتم إمداد السيارة الجديدة بمحرك من طراز "Boosterjet" تربو بسعتين مختلفتين الأول 1.0 لتر سعة 1.4 لتر، وستحل هذه المحركات بحسب موقع "netcarshow" المتخصص في موضوعات السيارات محل المحرك السابق للسيارة سعة 1.6 لتر.

وتمتاز محركات Boosterjet بالمزيد من القوة وعزم الدوران والكفاءة مع انبعاثات كربونية أقل، بالإضافة إلى نواقل سرعة ميكانيكية بـ5 سرعات، وأخرى أوتوماتيكية بـ 6 سرعات، ونظامي دفع أمامي ورباعي.

أما مقصورة السيارة فتشتمل على شاشة عرض مركزية ملونة تعمل باللمس في منتصف لوحة التحكم، ومقاعد جلدية تتسع لـ5 ركاب يمكن التحكم بوضعيتها كهربائيا، ومزودة بأنظمة لتسخينها وتبريدها عند الحاجة.

أما من الداخل فحصلت هذه السيارة على واجهة قيادة متطورة، مزودة بشاشة تعمل باللمس في منتصفها، ومقاعد جلدية مريحة تتسع لـ 5 ركاب، يمكن التحكم بوضعيتها كهربائيا، ومزودة بأنظمة لتسخينها وتبريدها عند الحاجة.

وستكون سيارة فيتارا الجديدة الأكثر تطورًا تقنيًا، كما ستوفر لركابها مستويات مرتفعة من وسائل الدعم والأمان بالفئة القياسية من طراز SZ5 تشمل دعم فرامل المستشعر المزدوج، والتحذير عند الخروج من حارة السير، والتعرف على إشارات المرور، ونظام مراقبة النقطة العمياء، والتنبيه بحركة المرور الخلفية.