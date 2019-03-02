فولكس واجن جولف 2020 الجديدة كلياً تظهر أثناء اختبارها

الخليج ٣٦٥ نت – تمكن المصورون التجسسيون مؤخراً من التقاط صورتين حديثتين للجيل الثامن من فولكس واجن 2020 جولف في جنوب افريقيا والمانيا دون أي تمويهات، رغم أن هذه النماذج كانت تحمل أغطية مُحكمة حول أجزاء محدد مثل المصابيح الأمامية والخلفية، ولكننا نرى اليوم أول صور تجسسية احترافية لموديل 2020 أثناء اختبارها في أوروبا الشمالية.

تظهر فولكس واجن جولف 2020 في هيئتها الإنتاجية بالصور مغطاة بتمويهات كاملة مع لوحات أرقام ألمانية، فيظهر منها فقط مصابيح LED التوقيعية بشكل جزئي، الزجاج الأمامي والنوافذ الأمامية، ويبدو أننا لن نشهد الكثير من التغييرات، رغم أن الأبعاد تبدو مختلفة قليلاً، حيث يبدو الهيكل أطول وأعرض قليلاً من الموديل الحالي، مع زيادة طول وانخفاض المقدمة لمظهر أكثر رياضية، في حين نمَّت قاعدة العجلات لزيادة مساحة الركاب بالخلف.

نتيجة لذلك، ستصبح المقصورة رحبة أكثر بجانب حصولها على مزيد من تقنيات الاتصال والأمان مثل القيادة نصف الذاتية، حيث سترتكز التحديثات بالداخلية لنرى تحسينات في جودة الخامات ومستوى الراحة.

مع تطور تصميم الخارجية، ستتجه فولكس واجن جولف 2020 للحصول على نسخة أخف من منصتها باسم MQB Evo عبر استخدام مزيد من المواد الخفيفة في هيكلها، مما يقلل الوزن بقدر 45 كجم كما هو متوقع، وذلك لزيادة رشاقة التحكم والتوجيه وكفاءة استهلاك الوقود.

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سيأتي الجيل الجديد من جولف مع عدة خيارات للمحركات، ما يتضمن نسخة GTE هجينة قابلة للشحن ومدى أكبر من السابق، بجانب مجموعة من محركات التيربو ونسخ GTR وR عالية الأداء.

هذا ومن غير الواضح إن كانت فولكس واجن ستستمر بصنع نسخة جولف هاتشباك بثلاثة أبواب نظراً لقلة الإقبال على هذه النسخة بالأعوام الأخيرة، ولكن من المؤكد أننا سنعرف مزيد من المعلومات عند تدشين الجيل الجديد كلياً بالجيل الثالث من العام الجاري، ما سيتم على الأغلب خلال معرض فرانكفورت للسيارات بشهر سبتمبر، حيث أعلنت الصانعة الألمانية بالفعل أنها ستبدأ الإنتاج في يونيو القادم.