كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر للسائق.. يمكنك العناية بالسيارة بهذه الوصفات المنزلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مجلة "أوتو شتراسين فيركير" عن بعض الوصفات المنزلية البسيطة للعناية بالسيارة والتغلب على بعض مشاكلها، مثل الروائح الكريهة وعدم عمل المساحات بشكل سليم.

رائحة العفن

يمكن التخلص من رائحة العفن بالسيارة بطريقة بسيطة تتمثل في غمس مشبك غسيل خشبي في زيت الليمون، وتثبيته في فتحة التهوية، ليتم نشر رائحته في المقصورة الداخلية بالكامل.

إزالة الرطوبة

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ويمكن إزالة الرطوبة من السيارة عن طريق فتح الأبواب لفترة طويلة وإخراج دواسات الأقدام، وينبغي تجفيف الدواسات بشكل منفصل. وعند وجود الرطوبة في حيز الأقدام فإن وضع ورق الجرائد قد يساعد في سحب الرطوبة.

تنظيف الكشافات

تحتوي العديد من معاجين الأسنان على مواد مبيضة للأسنان؛ لذا يمكن استخدام المعجون لعلاج بعض الخدوش البسيطة في زجاج الكشافات، مع مراعاة الضغط برفق.

مساحات الزجاج

يمكن لقطعة قماشية من الألياف الدقيقة مع كحول أن تعيد مساحات الزجاج للعمل بالشكل المطلوب، وذلك بتنظيف النصل المطاطي للمساحة حتى لا يترك أثرا على القطعة القماشية. وإذا لم تتمكن المساحة من تنظيف الزجاج بشكل صحيح حتى بعد تطبيق هذه الوصفة، فيجب حينئذ تغييرها.