شكرا لقرائتكم خبر عن تويوتا تطرح نسخة من سيارة Supra لسباقات الرالي والان مع التفاصيل

بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأحدث لعام 2020 من طراز تويوتا سوبرا Supra التي طرحت مؤخراً في معرض ديترويت الدولي للسيارات، قررت شركة تويوتا اليابانية استثمار هذا النجاح بطرح نسخة خاصة لسباقات الرالي من الطراز نفسه باسم GR Supra.

وتستعد الشركة اليابانية المصنعة للسيارات للكشف رسمياً عن نسخة السباقات الجديدة GR Supra، خلال مشاركتها في فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات الذي تنطلق فعالياته خلال الأسبوع الجاري.

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ونشر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات اللقطات الرسمية لطراز السباقات GR Supra التي طرحتها الشركة تمهيداً لعرض الطراز للمرة الأولى أمام الجمهور بالمعرض السويسري.

وذكر الموقع الأمريكي أنَّ هذه النسخة المتميزة من طراز سوبرا، طوِّرت في مصانع تويوتا بألمانيا، وأضيف لها محرك رياضي قوي من فئة GT4.

وتكتمت شركة تويوتا على مواصفات الطراز GR Supra وإمكانيات محركه لحين عرضه رسمياً باليوم الافتتاحي لمعرض جنيف الدولي الذي تنطلق فعالياته يوم 5 مارس/آذار الجاري.