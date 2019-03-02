كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "هوندا" تعتزم طرح نسخة كهربائية جديدة (تفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعتزم شركة صناعة السيارات اليابانية "هوندا" عرض نموذج اختباري لسيارة كهربائية جديدة في معرض جنيف الدولي للسيارات الذي ينطلق في مارس الجاري.

وقد كشفت الشركة عن المزيد من تفاصيل السيارة التي تعتزم طرح نموذج نهائي صالح للتصنيع في وقت لاحق من العام الحالي.

والسيارة الجديدة صغيرة الحجم ذات عجلات فريدة مع مصابيح خلفية دائرية تتماشى مع تصميم المصابيح الأمامية.

كما أن النموذج الاختباري الجديد يحتوي على كاميرات كبديل للمرايا الجانبية.

ووضعت هوندا مدخل الشاحن الكهربائي في منتصف السقف تماما مع مصابيح تعمل بتكنولوجيا الصمام الضوئي الثنائي (إل.إي.دي)

وبحسب موقع "موتور تريند" المتخصص في موضوعات السيارات، فإن النموذج الاختباري الجديد، يأتي في أعقاب النموذج الاختباري "آربن إي.في" والذي عرضته "هوندا" في 2017.

وتحتوي السيارة على ثلاث شاشات صغيرة، إلى جانب شاشتين إضافيتين على طرفي لوحة العدادات، حيث تعرض هذه الشاشات الصور التي تلتقطها الكاميرات الخارجية التي حلت محل المرايا.

وتحت منطقة الشاشة يوجد مفتاح التحكم في شدة الصوت وغيره من مفاتيح التحكم في العديد من الوظائف.

وتم تجهيز مقصورة السيارة بمواد فاخرة لإعطاء مسحة من الفخامة.

وبحسب "هوندا" فإن السيارة الجديدة تستطيع قطع مسافة تزيد على 200 كيلومتر قبل الحاجة إلى إعادة شحن بطاريتها.

في الوقت نفسه فإن بطارية السيارة مصممة وفقا لتكنولوجيا الشحن السريع حيث يتم شحنها بنسبة 80% خلال 30 دقيقة فقط.