شكرا لقرائتكم خبر عن سوبارو تنفذ أكبر استدعاء لسياراتها بسبب المكابح والان مع التفاصيل

أعلنت سوبارو، سادس أكبر شركة يابانية لصناعة السيارات، استدعاء نحو 2.3 مليون من سياراتها حول العالم بسبب مشكلة في أضواء المكابح، وهو أكبر استدعاء على الإطلاق للشركة، التي تسعى جاهدة للتغلب على سلسلة مشاكل مرتبطة بالجودة في أعقاب توسع سريع، وفقا للعين الإخبارية.

وأعلنت الشركة أنها بصدد استدعاء نحو مليوني وحدة من طرازيها الشهيرين "إمبريزا" و"فورستر" في الولايات المتحدة، أكبر سوق لها، ودول أخرى، بالإضافة إلى نحو 300 ألف وحدة في اليابان؛ لإصلاح عيب في نظام الإضاءة الخاص بالمكابح، والمركبات التي يشملها الاستدعاء أنتجت من 2008 إلى نهاية 2017.

ومنذ أواخر 2017، عانت سوبارو من سلسلة مشاكل أرغمتها على خفض توقعاتها للأرباح للعام بكامله إلى أضعف مستوى لها في 6 سنوات.