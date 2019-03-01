كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على موعد طرح سيارات "سيات كوبرا" الجديدة في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد حصولها على توكيل سيارات كوبرا الإسبانية منذ أيام قليلة، تخطط شركة كيان ايجيبت لطرح سيارات هذه الشركة في مصر من خلال معرض أوتوماك فورميلا 2019، والذي ينتظر أن ينطلق خلال شهر سبتمبر القادم.

وستطرح كيان ايجيبت موديلين من سيارات كوبرا في مصر، وهما كوبرا ليون وكوبرا أتيكا الرياضيتين، وهما مزودان بمحركات كبيرة تصل قوتها إلى 300 حصان.

جدير بالذكر أن شركة كوبرا هي شركة جديدة تابعة لسيات الإسبانية، وهي مخصصة لتقديم نسخ رياضية أكثر قوة من السيارات التي تنتجها شركة سيات.