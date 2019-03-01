هل وجود قاعدة للجوال بالسيارة مخالفة مرورية؟

الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور مع استفسار لأحد المواطنين حول إمكانية وجود قاعدة للجوال بالسيارة، وكان السؤال كالتالي: “السلام عليكم- هل وجود قاعدة للجوال على طبلون السياره أو فتحات التكيف يعد مخالفة؟”.
وجاء رد المرور كالتالي: “وعليكم السلام، لا يعتبر مخالفة مرورية”.
يُذكر أن مؤتمر السلامة المرورية 2019 بمدينة الرياض سيُعقد في الفترة من 11 إلى 13 مارس، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير “عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز” وزير الداخلية، ويُمكنك التسجيل من خلال الضغط على هذا الرابط: مؤتمر السلامة المرورية
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