كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فولكس فاجن تكشف عن سيارتها "T-Roc R 2020" بقوة 300 حصان (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت فولكس فاجن عن سيارتها الـ SUV الجديدة T-Roc R والتي تنوي عرضها في معرض جنيف القادم.

الواجهة الأمامية في فولكس فاجن T-Roc R تبدأ من الشبك الأمامي المحاط بإطار الومنيوم فضي لامع، مصدات ومنافذ هواء أكبر بالأمام والخلف، مع عادم رباعي وجنوط 18 إنش حصرية مع خيار لجنوط 19 إنش سوداء، أغطية مرايا جانبية من الكروم، جناح خلفي بالسقف، رفارف أعرض، ومكابس مكابح سوداء مع خيار سقف أسود.

أما في داخلية T-Roc R فنرى شارات حرف R للدلالة على الأداء العالي، عجلة قيادة متعددة الوظائف مع دواسة تبديل، كسوة باللون الأسود ودواسات سفلية من فولاذ مقاوم للصدأ مع إضاءة بيضاء قياسية.

يتوفر في T-Roc R محرك 4 سلندر TSI تيربو بقوة 300 حصان و400 نيوتن-متر للعزم، متصل بناقل أوتوماتيكي DSG ثنائي الكلتش بـ 7 سرعات، ونظام 4Motion قياسي للدفع الرباعي، مما يوفر أداء متميز بالتسارع حتى 100 كم/س خلال 4.9 ثانية.