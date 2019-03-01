أمن الطرق يُقدم 6 نصائح طبية مهمة للمسافرين

الخليج ٣٦٥ نت – قدّم أمن الطرق 6 نصائح طبية للمسافرين؛ تفادياً للمشكلات المتوقع حدوثها على الطرقات أثناء سيرهم، وهم كالتالي: أن يكون السفر نهاراً مع أخذ قسط كاف من النوم ليلاً.

التوقف عن القيادة كل ساعتين والخروج من السيارة حتى تتحرك العضلات مما ينشط الدورة الدموية.

التوقف فوراً عند الإحساس بالنعاس وأخذ قسط من الراحة.

تفادي القيادة بعد تناول أدوية تؤثر على اليقظة وتؤدي إلى النعاس.

تحريك أصابع القدمين في كل وقت؛ حتى لا تصاب بتورم الساقين.

التأكد من وجود حقيبة الإسعافات الأولية. وأوضحت الإحصائيات أن هناك انخفاضاً بنسبة 33% في عدد الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية، فقد بلغت 1560 حالة وفاة مقابل 2331 حالة في العام الماضي، فيما بلغ عدد الحوادث المرورية 13221 في 2018 مقابل 17632 في 2017، بينما بلغ عدد الإصابات 1075 في 2018 مقابل 14481 في 2017.

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