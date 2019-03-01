تويوتا كورولا 2020 سيدان تكشف اسعارها رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – بعد تدشين تويوتا كورولا 2020 سيدان الجديدة كلياً بتصميم مستوحى من نسخة الهاتشباك بالعام الماضي، أعلنت الصانعة اليابانية عن تفاصيل أسعار مختلف الفئات في الولايات المتحدة مؤخراً، وهو ما لم يشهد زيادة كبيرة رغم تغيير التصميم الخارجي والمنصة بالكامل.

تبدأ الأسعار لفئة L القياسية عند 19,500$ (73,125 ريال)، أي بزيادة قدرها 800$ (3,000 ريال) عن الجيل السابق -تشير إلى الزيادة التي ستكتسبها في الدول العربية-، حيث تأتي مقابل ذلك مجهزة بمصابيح أمامية وخلفية LED بجانب إضافات خارجية للهيكل، في حين بالداخل نحصل على مقود قابل لتعديل زاوية الميل والارتفاع، عدادات رقمية تتضمن شاشة معلومات 4.2 إنش، نظام صوتي ذو 6 سماعات، وشاشة لمسية 7 إنش لنظام الترفيه المعلوماتي.

تتضمن فئة L القياسية أيضاً كاميرا رؤية خلفية، حزمة تقنيات أمان ومساعدة السائق Toyota Safety Sense 2.0 التي تضم نظام تفادي الاصطدامات الأمامية مع رصد المشاة، التنبيه عند الخروج من الحارة مع مساعد توجيه للعودة إليها، مصابيح أمامية أوتوماتيكية، مثبت سرعة ديناميكي عبر الرادار بمختلف السرعات، مساعد التعرف على لافتات الطريق ومساعد اتباع الحارة.

بالانتقال لفئة LE الأعلى، نجد فارق 450$ (1,690 ريال) مقابل الحصول على مقصورة محدثة ذات مقاعد من أقمشة ذات جودة أعلى، زخرفات معدنية، منافذ USB إضافية، شاشة 8 إنش لنظام الترفيه المعلوماتي، مسند ذراع وسطي للمقاعد الخلفية، وعجلات 16 إنش بدلاً من 15 إنش بالفئة السابقة.

أما عن فئة XLE، فهي تأتي بسعر 23,950$ (89,815 ريال) كي تحصل على مصابيح LED أمامية أفضل، فتحة سقف، نظام مراقبة البقعة العمياء عبر المرايا الجانبية المزودة بشارات انعطاف، مقاعد أمامية من جلد SofTex الصناعي بنظام تدفئة ودعم تعديل الوضع في 8 اتجاهات، مقود مغطى بالجلد، نظام الدخول بدون مفتاح، وشاشة معلومات 7 إنش بين العدادات الرقمية، حيث تأتي هذه الفئات الثلاثة مع محرك 4 سلندر سعة 1.8 لتر بقوة 139 حصان و171 نيوتن.متر للعزم.

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ولمحبي الأداء الأكثر رياضية، فيمكنهم اختيار فئات SE أو XSE التي تأتي مع محرك 4 سلندر 2 لتر بقوة 169 حصان و205 نيوتن.متر للعزم، حيث تأتي فئة SE بسعر 21,950$ (82,315 ريال) لتحصل على شبك أمامي مثقوب، نواشر جانبية رمادية لامعة، جناح خلفي بلون الهيكل، أنبوب عادم مزدوج، عجلات 18 إنش مع لمسات سوداء مع مقصورة تتضمن مقاعد رياضية ومقود مغطى بالجلد بجانب كونها الفئة الوحيدة المتاحة بناقل CVT أوتوماتيكي، ولكن اختيار ناقل يدوي يرفع السعر إلى 22,650$ (84,940 ريال) ويضيف فتحة سقف مع خاصية الدخول بدون مفتاح.

أما الفئة الأعلى فهي XSE، والتي تأتي بسعر يبدأ من 25,450$ (95,440 ريال)، حيث تمتلك مقصورة مغطاة بالكامل بجلد SofTex الصناعي مع مقاعد أمامية مدفأة ومقعد سائق قابل لتعديل الوضعية في 8 اتجاهات بجانب نظام مراقبة البقعة العمياء وجناح خلفي رمادي لامع، شاشة معلومات 7 إنش بين العدادات ونظام دخول بدون مفتاح.

هذا وتتوفر فئة LE الهجينة بسعر يبدأ من 22,950$ (86,065 ريال)، حيث تمتلك محرك هايبرد بقوة 121 حصان، على أن تبدأ مبيعات تويوتا كورولا 2020 في الولايات المتحدة خلال شهر مارس الجاري.