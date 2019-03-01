كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد .. سرعة سيارة بي إم دبليو M550i المذهلة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعتبر بي إم دبليو M550i سيارة سيدان رياضية موجهة للباحثين عن أداء رياضي ولكن لا يريدون دفع المزيد لأجل شقيقتها M5.

في الواقع توفر السيارة كل ما قد ترغب به، الأداء المرتفع، الفخامة، الراحة، سيارة عائلية، ولكن ليس أداء M5 المطلق. وتحمل M550i محرك V8 ينتج 455 حصان يطلق السيارة إلى سرعة 100 كم/س خلال 4 ثوان فقط، أي أسرع من M5 قبل جيلين من الآن بـ0.4 ثانية.

بعض شركات التعديل تمكنت من تعديل M550i لتصبح بقوة 600 حصان وتسارع 3.2 ثانية لسرعة 100 كم/س من خلال إعادة برمجة وحدة التحكم بالمحرك.