وصفات منزلية بسيطة للعناية بالسيارة

الخليج ٣٦٥ نت – مع اقتراب نهاية فصل الشتاء وبداية فصل الربيع يلجأ كثير من قائدي السيارات إلى التوجه إلى محطات غسيل السيارات لتنظيف السيارة، وإزالة آثار الأمطار والرطوبة والروائح الكريهة، لكن بعض قائدي السيارات يفضلون تنظيف سياراتهم والعناية بها بأنفسهم، لذا نقدم لكم اليوم بعض الوصفات المنزلية لإزالة آثار موسم الشتاء من رطوبة وروائح العفن وغيرة.

إزالة رائحة العفن:

توجد عدة طرق للتخلص من الروائح الكريهة في السيارة خاصة رائحة العفن، ومنها استخدام حبوب أو مسحوق القهوة، وزيت الليمون، وتتمثل طريقة استخدام زيت الليمون في وضع أحد مشابك الغسيل الخشبية العادية في زيت الليمون لبضع دقائق، ثم نقوم بتثبيت المشبك في فتحة التهوية، ليتم نشر رائحته في المقصورة الداخلية بالكامل.

تنظيف مساحات الزجاج:

يتأثر النصل المطاطي لمساحة الزجاج في فصل الشتاء من كثرة الاستخدام، ولإزالة آثار الضرر به يتم استخدام قطعة قماش من الألياف الدقيقة مع كحول في مسح وتنظيف النصل، وفي حال عدم أداء المساحة بصورة جيدة لوظيفتها، يجب حينئذ تغييرها.

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إزالة الرطوبة:

يمكن إزالة الرطوبة من السيارة بعدة طرق، ومنها وضع ورق الجرائد على أرضية السيارة وتحت الأقدام، مع فتح الأبواب لفترة طويلة، مع الحرص على تجفيف السيارة بصورة كاملة.

تنظيف المصابيح:

من الأدوات المنزلية البسيطة لتنظيف المصابيح هي استخدام معجون الأسنان الذي يحتوي على مواد مبيضة للأسنان، كما يمكن للمعجون إزالة بعض الخدوش البسيطة من زجاج المصابيح أيضاً.