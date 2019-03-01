تيسلا تغلق غالبية وكالاتها وتطرح موديل 3 بسعر معقول

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت تيسلا رسمياً بأنها ستطرح أخيراً موديل 3 بقيمة 35 ألف دولار (131,250 ريال) في الأسواق، كما أنها ستغلق غالبية وكالاتها حول العالم توفيراً للتكاليف.

كما ذكر الرئيس التنفيذي إيلون ماسك بأن شركته التي يمتلك صندوق الثروة السعودي حصة فيها بأنها لن تحقق أي ربحية خلال الربع الأول، على أن تعود للربحية خلال الربع الثاني.

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هذا أدى إلى انخفاض قيمة سهم تيسلا 3.4%، وذلك كون المستثمرين متخوفين حيال قدرة تيسلا على تحقيق هوامش ربح مستقبلاً، مع ذلك فإن إتاحة الطلب على موديل 3 أخيراً بعد انتظار يقارب 3 سنوات يفترض أن يهدئ مخاوف المحللين.

المثير للاهتمام أن الطلب على سيارات تيسلا سيكون متاحاً حصرياً عبر الإنترنت، وهي خطوة غير مألوفة على صناعة السيارات المعروفة بمدى أهمية تجربة الوكالة فيها، لكن ماسك يرى بأنه لا داعي لها كونه يمكن شراء الطرازات الكهربائية عبر موقع شركته خلال 60 ثانية وحسب في أمريكا الشمالية، على أن تتاح الخدمة حول العالم قريباً.