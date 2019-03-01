عرض التوكيلات العالمية للسيارات على جي ام سي يوكون 2019

الخليج ٣٦٥ نت – قدمت التوكيلات العالمية للسيارات عرضاً على جي إم سي “يوكون 2019″، باسترداد نقدي قيمته 15,000 ريال. ويأتي هذا تحت شعار “عروضنا اللي تستناها.. وصلت زي ما تتمناها”. الفئات المشمولة بالعرض: يوكون 2019- فئة 2WD SLE.

يوكون 2019- فئة 2WD SLE XL. صورة العرض:

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