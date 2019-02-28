خبراء عن مقترح فتح باب استيراد السيارات المستعملة: «مُخاطرة.. وعكس الاتجاه العالمى»

من جديد، اقترحت مجموعة من الخبراء السماح بفتح باب الاستيراد للسيارات المستعملة بهدف المساهمة فى زيادة المنافسة بين الشركات ودفع التوكيلات لتقليل الأسعار ومراجعة هوامش الربح.

وطالبت رابطة تجار سيارات مصر، فى بيان لها، بضرورة فتح باب استيراد السيارات المستعملة حتى ثلاث سنوات سابقة، كإحدى الحلول المقترحة للخروج من حالة الجمود الحالية.

مقترح استيراد السيارات المستعملة أثار حالة من الجدل، بين مؤيد ومعارض، ففى الوقت الذى يرى فيه البعض أنها خطوة مهمة بهدف الضغط على الوكلاء لخفض أسعار السيارات الجديدة، تخوف فريق آخر من الفكرة، محذرين

من عواقبها، وتسببها فى تفاقم الأزمة المرورية.

يقول اللواء حسين مصطفى، خبير سوق السيارات، إن السماح باستيراد السيارات المستعملة قد يناسب متطلبات قطاع كبير من المستهلكين، لكنه فى الوقت نفسه يُعد مخاطرة إذا ما تم بدون وضع ضوابط وشروط تنظم عملية الاستيراد.

ويشترط خبير سوق السيارات، ضرورة الاستيراد عن طريق كيانات كبيرة ومعتمدة، سواء «وكلاء أو موزعين»، لضمان الوفاء بخدمات ما بعد البيع، وتوفير قطع الغيار اللازمة، مع تقديم عقود تأمين للسيارات

المستعملة مثل العقود التأمينية على السيارات الجديدة.

ويؤكد ضرورة ألا يتجاوز عمر السيارة 3 سنوات بخلاف سنة الصنع بحد أقصى، مع خضوع السيارة لتقييم فنى لضمان عدم وجود عيوب أساسية فى المحرك أو الشاسيه قد تكلف المالك أموالًا طائلة للإصلاح، وذلك فى إطار قانون حماية المستهلك الجديد.

ويحذر عماد عبدالمجيد، عضو مجلس إدارة رابطة تجار سيارات مصر، من السماح باستيراد السيارات المستعملة، مؤكداً أنه عكس الاتجاه العالمى السائد.

وصرح «عبدالمجيد»، بأن سوء الحالة الفنية لبعض السيارات، قد يتسبب فى تكرار أعطالها، وهو ما يؤثر بشكل كبير على تفاقم أزمة الزحام المروري، موضحاً أن غالبية دول العالم تمنع سير المركبات بعد مرور فترة زمنية معينة على تصنيعها لضمان مستويات أمان عالية.