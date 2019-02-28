جدل حول تعدد وكلاء العلامة التجارية الواحدة بقطاع السيارات

انطلقت دعوات خلال الأيام الماضية، تطالب بضرورة تعدد الوكلاء للعلامة التجارية الواحدة، وفقاً لما هو متبع في العديد من دول العالم، وفي مقدمتها دول الخليج، ما أثار العديد من التساؤلات حول إمكانية تطبيق هذا المطلب في السوق المصرية، خاصةً في ظل التغيرات التي يمر بها قطاع السيارات منذ نهاية العام الماضي.

«محدودية المبيعات عقبة كبيرة أمام إمكانية تطبيق هذا المطلب».. هذا ما يراه خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، حيث أكد أن رابطة مصنعي السيارات، لا تعارض هذه الدعوات، أسوة بالنظام المعمول به في العديد من الدول، ولكن

ضعف مبيعات قطاع السيارات في مصر، يظل عقبة أمام تطبيق تعدد وكلاء العلامة الواحدة.

وقال «سعد»، إن مبيعات السوق المحلي في عام 2018 لم تتخطَ الـ200 ألف جنيه، رغم ارتفاعها عن عام 2017، وهو ما يعني أن الأمر لا يحتاج إلى المزيد من التوسعات خلال الفترة الحالية، مضيفاً أن هذه التجربة لن يكون لها تأثير ملحوظ على الأسعار كما يتردد.

وكانت رابطة تجار سيارات مصر، قد اقترحت استراتيجية لحل أزمة قطاع السيارات الحالية، تتضمن

عدة بنود، أهمها السماح بوجود أكثر من وكيل للعلامة التجارية الواحدة لخلق إطار من التنافسية فى السوق وكسر حالة الاحتكار.

وصرح علاء السبع، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالغرفة التجارية، بأن استيراد السيارات أمر متاح لكل الشركات كما هو الوضع بكل دول العالم التي قد يتواجد بها أكثر من وكيل لنفس العلامة التجارية، ولكن يبقى تنشيط السوق وكسر حالة الركود الحالية، المطلب الأهم خلال المرحلة الراهنة.

وأوضح «السبع»، أن الحصول على وكالة شركات السيارات العالمية ليس بالأمر السهل، نظراً للشروط القاسية التي تفرضها الشركات الأم على وكلائها في الدول، من حصص استيرادية كبيرة، وتأسيس مراكز خدمة وصيانة، وتوفير قطع الغيار اللازمة لما بعد البيع، ووضع حلول لكيفية حماية العملاء، وجميعها أمور تحتاج لاستثمارات ضخمة.