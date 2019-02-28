كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة "نيسان جوك" موديل 2020 الجديدة كلياً أثناء الاختبار (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعمل نيسان على تطوير جوك، حيث تم رصد صور تجسسية تظهر جيلها الثاني تحت الاختبار وذلك قبل تدشينها.

من الأمام تبدو المصابيح الأمامية على شكل عين حشرة، كذلك مقابض الأبواب الخلفية التي تبدو خفيّة وأقواس العجلات المنتفخة. أما خلفية السيارة فتظهر المصابيح التي على شكل قوس حيث باتت أفقية مثل قشقاي، في حين تمتلك الواجهة شبك على لغة تصميم V-Motion مثل ليف الكهربائية.

ستتوفر نيسان جوك الجيل الثاني على قاعدة عجلات CMF-B المستخدمة في رينو كليو 2020، ما يعني توفيرها بمحركات 3 سلندر سعو 1 لتر، 4 سلندر تيربو سعة 1.6 لتر 4 أو محرك ديزل تيربو سعة 1.5 لتر بالإضافة إلى فئة هجينة.