كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف علي موعد انطلاق النسخة الثامنة من رالي الجونة 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة "بوصلة" المتخصصة في تنظيم سباقات الرالي، عن انطلاق الجولة الاولي من بطولة مصر للراليات الصحراوية بمحافظة البحر الأحمر - الجونة رالي سبيشيال 2019 ، تحت رعاية شركة اوراسكوم للتنمية السياحية و نادي السيارات و الرحلات المصري لتنشيط السياحة.

ومن المقرر بحسب بيان "بوصلة"، أن تقام فاعليات النسخة الثامنة من الرالي الصحراوي علي مدار يومين من 7 إلي 9 مارس 2019، و هو عبارة عن جولتين تضم 20 فريقاً و 60 متسابق، لقطع مسافة تصل إلي 300 كيلو متراً في قلب الصحراء .

ومن جانبه قال أحمد السرجاني، المسؤول عن تنظيم البطولة والمتحدث الرسمي لرالي سبيشيال 2019، أن سباقات هذه النسخة تنقسم إلي جولتين .

وتابع السرجاني، تتضمن الجولة الأولي مضمارين للمنافسة داخل منتج الجونة، الأول مخصص لسيارات الدفع الرباعي 4×4 الغير معدلة، مما يتيح الفرصة للهواة من مالكي سيارات الدفع الرباعي من المشاركة في السباق، و الثاني مخصص لسيارات الرالي المعدلة و بمواصفات أمان عالمية للسباقات الصحراوية.

وأوضح السرجاني، أن الجولة الثانية من المنافسات ستقام داخل الصحراء الشرقية لسيارات الرالي فقط و المعدلة لسباقات الصحراء.

وتنظم "بوصلة" السباق بالتعاون مع فريق من المنظمين المتخصصين يتراوح عددهم بين 150 إلي 200 عضو، ويتكونوا من عدة فرق من بينها، فريق التنظيم، فريق البيانات و التسجيل، الفريق الطبي، فريق الإغاثة، فريق التوقيت، فريق الفحص الفني، فريق الإعلام ، فريق اللوجستيات ، فريق "المارشلز".

وتقام نسخة الجونة رالي سبيشيال 2019 بدعم من وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة السياحة، وزارة البيئة، محافظة البحر الأحمر.

جدير بالذكر، أن رالي الجونة سبيشيال 2019، منظم تبعاً للنقاط الإرشادية للاتحاد الدولي للسيارات FIA من حيث السلامة و الأمان و الاشتراطات.