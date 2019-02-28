كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أهم مميزات سيارة "المنصور" الجديدة "جراند لاند" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحرص " المنصور للسيارات " دوما على وضع عملاء " أوبل " في المقدمة ، وهو ما يظهر من خلال التنوع الكبير الذي تشهده طرازات " أوبل " في مصر كل عام، فغالبا ما يشعر عملاء العلامة الألمانية العريقة بالتميز عن المنافسين لما يحصلون عليه من جودة وتكنولوجيا ألمانية بسعر منافس جدا . ومع النجاح الكبير الذي شهدته السيارات التي تنتمي لشريحة الـSUV في السوق المصري ، طرحت المنصور للسيارات سيارتها القوية " جراند لاند " ، تلك السيارة التي إستطاعت أن تفرض وجودها بقوة على الساحة منذ طرحها وحتى الآن ، لما تتمتع به من تصميم فريد وجذاب وجودة وتكنولوجيا ألمانية هي الأفضل في العالم ، ليس هذا فحسب ، ولكن السيارة قد تم تجهيزها لتشمل العديد من الكماليات من أول فئة وبسعر منافس جدا

جراند لاند.. تصميم شبابي أنيق حصلت السيارة الألمانية جراند لاند إكس على تصميم أنيق وفريد، بداية من الشبكة الأمامية التي يتوسطها شعار " أوبل " الأنيق مرورا بالمصابيح ذات التصميم الحاد ، والإكصدام الأمامي الذي يحتوي على خطوط إنسيابية وفتحات لمرور الهواء بديناميكية أكبر جراند لاند.. محرك تربو لآداء قوى على الطريق تم تزويد أوبل جراند لاند بمحرك قوي تربو 1,6 لتر يولد قوة قدرها 163 حصان متصل بناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات تصل سرعته القصوى 210 كم / ساعة ، وتتسارع السيارة من صفر إلى 100 كم / ساعة في زمن قياسي يبلغ 9.4 ثانية ، وتستهلك السيارة 7 لتر فقط لكل 100 كم جراند لاند.. مقصورة قيادة أنيقة ومن الداخل تتمتع جراند لاند إكس بمقصورة قيادة فارهة مصنعة من أجود الخامات ، ويبدو واضحا ان " أوبل " إهتمت بالتفاصيل الدقيقة بداية من التابلوه ومرورا بلوحة العدادات المميزة والإضاءة المتناسقة والأبواب الأنيقة ولم تغفل " أوبل " عن توفير المساحة المناسبة لكافة أفراد الأسرة ، فعند جلوسك في أي موضع بالسيارة فإنك تشعر بالمساحة والإتساع من كل جانب ، مما يؤكد أن " جراند لاند " إختيار مثالي للأسرة .

جراند لاند.. مزيج من القوة والرفاهية تأتي أوبل جراند لاند لتتربع على عرش السيارات الSUV بمواصفات هي الأقوى في تلك الشريحة ولكن تبقى " جراند لاند " متفوقة على منافسيها بمميزات وجودة الصناعة الألمانية العريقة ، إضافة إلى تجهيزها بكماليات ومميزات لن تراها في الفئة الأولى إطلاقا لدى أي من المنافسين . وتتمتع الفئة الأولى من " جراند لاند " بتجهيزات قياسية بعضها خاص بتوفير أقصى درجات الراحة والبعض الآخر خاص بالأمان والسلامة لقائد السيارة ومن معه ، فتجد أن تجهيزات الفئة الأولى تشمل ( 4 وسائد هوائية – فرامل ABS مانعة للإنغلاق – نظام ESP لتوزيع الفرامل – نظام مساعدة على الطرق الصاعدة – مثبت سرعة – محدد سرعة – نظام مراقبة ضغط الإطارات - فوانيس شبورة – إضاءة نهارية LED - مصابيح خلفية LED ) وكل هذه التجهيزات تضمن لك قيادة آمنة 100% لتؤكد " أوبل " دوما أنها تهتم بسلامتك ومن معك . وإستكمالا للمنظومة المتكاملة التي تنتهجها " أوبل " في تقديمها لـ " جراند لاند " فقد حصلت الفئة الأولى أيضا على عدة تجهيزات لم تشهدها الفئة الأولى لأى سيارة من قبل ، فقد وضعت " أوبل " مجموعة من التجهيزات التي تحقق لك الراحة والرفاهية أثناء القيادة ، ولعل أبرزها (سقف بانوراما بغطاء كهربائي - عجلة قيادة قابلة للطى والإمالة – تطبيق Android Auto و APPLE CARPLAY - إمكانية توصيل الهاتف بالسيارة بلوتوث – USB – شاشة 7 بوصة تعمل باللمس – زجاج ملون للخصوصية – نظام تسخين للزجاج الخلفي – مخارج خلفية للتكييف – مرايا كهربائية بنظام التسخين – حساسات ركن خلفية – جنوط سبور قياس 17 بوصة – عجلة قيادة متعددة المهام ) GRANDLAND HIGHLINE ... تجهيزات إضافية لراحة أكبر وتأتي الفئة الثانية من أوبل جراند لاند لتعكس مدى إهتمام " أوبل " بتوفير راحة أكبر لعملائها ، فقد تم تزويد هذه الفئة بتجهيزات إضافية لتناسب راغبي التميز مثل " زر تشغيل وإيقاف المحرك – حساسات ركن أمامية – تكييف هواء أوتوماتيك مزدوج – جنوط سبور مقاس 18 بوصة – التحكم الكهربائي في ظهر مقعد السائق و الراكب الأمامي – عتبة الباب مزودة بالكروم - نظام فتح وغلق الأبواب باللمس – حساس لفتح الشنطة أوتوماتيكيا – مقاعد خلفية قابلة للطي – حساسات ضوء و مطر – مرايا داخلية قابلة للتعتيم – مرايات قابلة للطى كهربائيا - مسند لليد امامى وخلفى – عجلة قيادة مكسوة بالجلد – شاحن محمول بدون سلك – إنذار إنعدام الرؤية – الإكصدام الأمامي والخلفي مطعمين بالكروم – حليات جانبية من الكروم – مخرج كهرباء 230 فولت )