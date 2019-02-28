تفاصيل خطة "فولكسفاجن" لتوصيل طرازاتها بالإنترنت

كتب: باسل الحلواني تعتزم شركة صناعة السيارات الألمانية فولكس فاجن، تقديم خدمات الحوسبة السحابية لطرازاتها في بعض دول العالم بشكل واسع، وذلك بالتعاون مع عملاق البرمجيات "مايكروسوفت" الأمريكية. وبحسب الشركة فإن خدمة "فولكسفاجن أوتوموتيف كلاود" التي تستخدم تكنولوجيا "مايكروسوفت" للحوسبة السحابية ستكون متاحة في الولايات المتحدة بحلول 2022، بينماستكون متاحة في أوروبا بحلول 2020. وتخطط الشركة الألمانية لتوصيل سياراتها في المستقبل بشبكة الإنترنت، وخاصة عائلة "آي.دي" للسيارات الكهربائية بما يتيح لأصحاب هذه السيارات الوصول إلى المزيد من خدمات الإنترنت أثناء ركوب السيارة في أي وقت.

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