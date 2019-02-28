بي ام دبليو X6 2020 الجديدة كلياً تظهر من الخارج والداخل أثناء اختبارها

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت بي ام دبليو X6 الجيل القادم أثناء اختبارها، ما يكشف لنا بأن الكروس أوفر كوبيه قادمة بمظهر أكثر حدّة ورشاقة.

يبدو لنا التصميم متقارباً للغاية مع X4 الأحدث، وإجمالاً فإنها عضلية أكثر مقارنة مع X6 الحالية التي تعتبر تحديث موديل 2008، لذا فإن تغييراتها الشاملة التي تصل بعد 12 عاماً ستكون ملحوظة جداً.

حيث ستستند X6 2020 على منصة CLAR التي قدّمت لأول مرة بالفئة السابعة 2016، ويفترض أن تجعلها أخف وزناً وأكثر متعة في القيادة وأفضل بصرفية الوقود.

يفترض استخدام الكروس أوفر كوبيه نفس مولدات طاقة X5 2019، ما يعني توفيرها بمحرك 6 سلندر قوة 335 حصان و8 سلندر قوة 456 حصان على التوالي، بالإضافة إلى نسخة هايبرد بالقابس، أما بالنسبة إلى X6 M فإنها ستستمد طاقتها عبر محرك تيربو مزدوج 4.4 لتر 8 سلندر قوة 600 حصان وعزم دوران 858 نيوتن متر.

وبناءً على الصور التجسسية الملتقطة، فإن داخلية X6 2020 ستشارك تفاصيلها مع X5 الجديدة، ذلك يتضمنه التقنيات المتطورة مثل عدادات القياسات الرقمية والشاشة اللمسية للمعلومات الترفيهية، المصابيح الامامية الليزرية، حزمة للطرق الوعرة وما إلى ذلك.

هذا ومقرر تدشين بي ام دبليو X6 الجيل الثالث 2020 في وقت ما خلال العام الجاري، على أن تصل للأسواق العالمية خلال الربع الأول من العام المقبل.