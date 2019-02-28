كيا نيرو هايبرد 2019 تحصل على شكل محدث

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت كيا رسميا عن نيرو هايبرد المحدثة، وذلك قبل تدشينها خلال الاسبوع المقبل في معرض جنيف للسيارات 2019.

نيرو هايبرد ونيرو هايبرد بالقابس تأتيان بتصميم مستوحى من إي نيرو الكهربائية بالكامل، حيث مواد الداخلية محسّنة مع خيارات ألوان إضافية، كما بات يتوفر نظام معلوماتي ترفيهي محدث.

اكتسبت خارجية نيرو 2019 مصدات جديدة، مصابيح أمامية معاد تصميمها على شكل مكعب ثلج، إضاءة LED على شكل سهمين، مصابيح ضباب LED اختيارية.

تتبنى الكروس أوفر في خلفيتها مصابيح خلفية LED، لوحة أرقام فضية، إشارات عاكسة جديدة، مصابيح ضباب خلفية، على أن تتوفر بجنوط 16 أو 17 إنش.

تقول كيا أن داخلية موديلات نيرو تقدم شعوراً بالرّقي مع جودة محسّنة يتضمنها زخرفات لامعة وكروم وقماش ناعم، شاشة لمسية 8 أو 10.25 إنش وعدادات قياسات TFT أو رقمية 4.2 أو 7 إنش.

لدى نيرو 2019 مكابح أكبر، مكابح يد إلكترونية، ناقل حركة مزدوج التعشيق 6 سرعات، كما تتمتع بأنظمة سلامة مثل مثبت سرعة متكيّف وتشغيل/إيقاف والبقاء في الحارة.

لم تجرى أي تغييرات على المحرك، حيث أنه بنزين GDi بسعة 1.6 لتر 4 سلندر مع بطارية ليثيوم-أيوم بوليمر 1.56 كيلوواط بنيرو هايبرد، في حين أن الهايبرد بالقابس تمتلك محرك الاحتراق الداخلي ذاته مع بطارية 8.9 كيلوواط مع إمكانية سيرها على الطاقة الكهربائية لما يصل إلى 50 كم.

هذا وستطرح كيا نيرو 2019 هايبرد وهايبرد بالقابس في الدول الأوروبية خلال الربع الثاني من 2019، ولا توجد تفاصيل عن أسعارها حتى الآن.