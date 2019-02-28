تسليم مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي سيارات النقل الموجه

الخليج ٣٦٥ نت – سلّم بنك التنمية الاجتماعية الدفعة الأولى من سيارات مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي بمدينة الرياض بحضور “إبراهيم بن حمد الراشد” مدير عام البنك، والدكتورة “هلا التويجري” الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة، وكان ذلك ضمن مبادرة “كفالة تمويل مركبات النقل الموجه” التي أطلقها الصندوق الخيري الاجتماعي بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية وهيئة النقل العام.

وتستهدف المرحلة الأولى كفالة تمويل 200 مستفيد من مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي لمنتج تمويل سيارات التوجيه عبر التطبيقات الذكية بمبلغ 16 مليون ريال سعودي، كما موّل بنك التنمية الاجتماعية أكثر من 14 ألف مشروع سيارات أجرة بقيمة تزيد عن المليار ريال، حيث يسعى للتوطين والتمكين الاقتصادي والتنموي للمجتمع المحلي؛ تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

يُذكر أن الصندوق الخيري الاجتماعي لا يزال يستقبل طلبات المتقدمين ممن تنطبق عليهم اشتراطات المبادرة عن طريق: مبادرة كفالة تمويل مركبات النقل الموجه، كما يُمكنك أيضاً التعرف على منتجات وخدمات بنك التنمية بزيارة موقعه الإلكتروني.