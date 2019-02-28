“بالفيديو والصور” مرسيدس G-Class تحقق 5 نجوم باختبارات التصادم

الخليج ٣٦٥ نت – قام البرنامج الأوروبي لتقييم السيارات الجديدة المعروف اختصاراً باسم Euro NCAP باختبار عدة سيارات جديدة تضمنت مرسيدس G-Class بجانب هوندا CR-V وسيات تيراكو، حيث حصلت الموديلات الثلاثة على 5 نجوم باختبارات التصادم المختلفة.

اختبرت المنظمة فئة G350d من مرسيدس G-Class، لتحقق أداء مثير للإعجاب في نطاق الاختبارات الأربعة للتقييم، حيث حصلت على 90% بمعدل تأمين الركاب البالغين، 83% كمعدل حماية الركاب من الأطفال، 78% في حماية المشاة و72% فيما يتعلق بأداء نظام مساعد الأمان، حيث تميزت خاصة بامتلاكها أعلى معدل صلابة ومتانة للهيكل في فئتها مع العديد من أنظمة الأمان الأوتوماتيكية.

حققت هوندا CR-V أيضاً 5 نجوم في اختبارات Euro NCAP، حيث تم اختبار النسخة الهجينة منها ذات محرك 2 لتر، لتحصل على معدل أمان 93% للركاب البالغين و83% للركاب من الأطفال، في حين كان معدل حماية المشاة 70% وكان معدل أداء نظام مساعد الأمان 76%.

هذا وأخيراً نصل إلى SUV تيراكو الخاصة بعلامة سيات الاسبانية، والتي تعد نسخة شبيهة بكل من سكودا كودياك وفولكس واجن تيجوان، حيث حققت أعلى معدل بين الثلاثة بحماية الركاب البالغين عبر تقييم 97%، في حين كان معدل حماية الأطفال 84%، مع تطابق معدل حماية المشاة ومدى جودة أنظمة مساعدة السائق عند 79%، ما يعني أن تيراكو حققت أعلى معدلات أمان ممكنة.