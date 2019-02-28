“بالصور” تعرف على منشأ وأماكن صناعة سيارات نيسان

الخليج ٣٦٥ نت – من المؤكد أننا نتساءل بين الحين والآخر عن منشأ العلامات المختلفة وأماكن صناعتها لسياراتها، وهو ما ينطبق بالطبع على سيارات نيسان المعروفة كذلك، لهذا سوف نستعرض معكم اليوم لمحة مختصرة عن تاريخ تأسيسها وأماكن صناعتها.

كما هو الحال مع العديد من شركات صناعة السيارات العالمية، تصنع سيارات نيسان في العديد من الأماكن كي تكفي احتياجات مختلف الأسواق، لهذا سنركز اليوم على مصانعها الأبرز والأكبر من حيث معدلات الإنتاج الأعلى في كل من الولايات المتحدة واليابان والمكسيك.

ما هو منشأ نيسان؟

على الرغم من إعادة تسمية الشركة عدة مرات خلال تاريخها، إلا أن جذورها تبدأ مع شركة كاشينشا موتور كار ووركس، والتي تم تأسيسها في مدينة طوكيو اليابانية بشهر يوليو من عام 1911 على يد ماسيجيرو هاشيموتو، وذلك قبل أن يتم تأسيس شركة قابضة باسم نيهون سانجيو عام 1928 التي عقدت شراكة مع كاشينشا موتور كار ووركس، ما جعل كاشيشنا تابعة لمجموعة نيهون القابضة، وهنا نشأ اسم نيسان للمرة الأولى كاختصار لاسم نيهون سانجيو.

تم طرح سيارات نيسان في البداية تحت علامة داتسن، والذي كان اسم يدمج بين حروف الأسماء الأخيرة للمستثمرين في شركة كاشيشنا التي كانت تؤلف كلمة DAT، حيث كانت السيارات تطرح باسم داتسون “Datson” ليتم تغيير الاسم إلى داتسن “Datsun” لاحقاً في الثلاثينات، حيث يجدر بنا ذكر أن مقر نيسان الرئيسي حالياً يقع في مدينة يوكوهاما باليابان.

أين تصنع سيارات نيسان؟

مصنع تجميع سميرنا لمركبات نيسان – بلدة سميرنا بولاية تينيسي الأمريكية

ليف – ماكسيما – اكس تريل – باثفايندر – نافارا

مصنع تجميع كانتون لمركبات نيسان – مدينة كانتون بولاية ميسيسيبي الأمريكية

التيما – مورانو – نافارا – تايتان – NV

نيسان اغواسكالينتيس – مدينة اغواسكالينتيس المكسيكية

سنترا – صني – ميكرا – NV

مصنع نيسان توتشيغي – بلدة كامينوكاوا بمحافظة توتشيغي اليابانية

370Z كوبيه – GT-R

مصنع نيسان شاتاي كيوشو – مدينة يوكوهاشي بمحافظة فوكوكا اليابانية

باترول

خط تجميع نيسان كويرنافاكا – مدينة جيوتبيك المكسيكية

NV200