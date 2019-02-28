كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جينيسيس تكشف عن سيارتها "G90" ليموزين موديل 2020 (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في خطوة جديدة للصانع الكوري تم الكشف رسمياً عن جينيسيس G90 ليموزين 2020 الجديدة كلياً لمنافسة مرسيدس مايباخ.

وقد حصلت جينيسيس G90 على تحديثات بالواجهة الأمامية بالمقارنة مع الفئة الأساسية بإضافة الكروم على الجهة العلوية للشبك وبإضافة الكروم على المرايا الجانبية وكذلك على فواصل النوافذ الجانبية أيضاً، كما تم زيادة ارتفاع وطول السيارة لتصبح بطول 5.94 متر وارتفاع 1.50 متر مقارنة بالفئة الأساسية التي يبلغ طولها 5.2 متر وبارتفاع 1.49 متر.

أما من ناحية الداخلية فمقصورة الركاب تحتوي على شاشات خلفية كبيرة الحجم ومقاعد خلفية فخمة قابلة للتعديل بـ 18 وضعية مكسوة بالجلد الفاخر وبالتأكيد مساحة أكبر للأقدام.

ومن حيث الأداء تأتي جينيسيس G90 ليموزين بمحرك V8 سعة 5.0 لتر بقوة 420 حصان وعزم دوران 520 نيوتن-متر مع ناقل حركة اوتوماتيكي بـ 8 سرعات وبنظام دفع رباعي AWD.

سيتم إطلاق جينيسيس G90 ليموزين 2020 بسعر 138,100 دولار, وهي موجهة للسوق الكوري ولم يتم حتى الآن الاعلان عن اطلاقها بالأسواق العالمية.