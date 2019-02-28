كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لعبة "Gran Turismo Sport" تشوق لاعبيها للتحديث القادم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مطور لعبة جران توريزمو عن صورة تشويقية للسيارات القادمة إلى اللعبة في تحديثها القادم.

تحتوي الصورة التشويقية التي نشرها Kazunori Yamauchi على 5 سيارات، يمكن تميز مرسيدس SLR مكلارين و تويوتا سوبرا وباجاني زوندا فيها، تبدو أحد السيارات كما لو كانت مكلارين والأخيرة كما لو كانت مازدا MX-5.

سيأتي التحديث في 5 مارس حيث سيتمكن اللاعبون من الحصول على السيارات الجديدة.