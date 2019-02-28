فيراري F8 تريبوتو الجديدة تكشف عن نفسها بقوة 720 حصان

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت فيراري اليوم عن أول طرازاتها المخصصة لمعرض جنيف للسيارات القادم، وذلك على هيئة سوبركار جديدة باسم F8 تريبوتو.

تأتي F8 تريبوتو كتحديث بديل لموديل 488 GTB، حيث تتمتع بتصميم ديناميكي محسن رغم استنادها على نفس المنصة، وذلك عبر ممر هوائي وسطي يزيد من الثبات على السرعات العالية، مصابيح LED أمامية ذات منافذ تهوية علوية لتحسين تبريد المكابح والتدفق الهوائي داخل الرفارف الأمامية، كما نجد الزجاج الخلفي مقسم بعدة منافذ تهوية نحيفة تساعد بطرد هواء المحرك الساخن دون المساس بكفاءة الجناح الخلفي المتصل بمصابيح خلفية دائرية كلاسيكية.

من حيث المحركات، سنجد V8 مزدوج التيربو سعة 3.9 لتر من طراز 488 GTB السابق بعدة تحسينات تجعله بقوة 720 حصان وعزم دوران 770 نيوتن.متر، أي بفارق 50 حصان و10 نيوتن.متر عن ما قبل، مما يوفر القدرة للتسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 2.9 ثانية، في حين يمكن الإنطلاق من 0 إلى 200 كم/س خلال 7.8 ثانية، مع سرعة قصوى قدرها 340 كم/س، كما تتميز بوزن خفيف يبلغ 1,330 كجم فيط.

رغم عدم إعلان فيراري عن نوع ناقل الحركة بعد، تشير التوقعات لكونه هو نفسه المستخدم بموديل 488 بيستا من نوع مزدوج القابض الأوتوماتيكي 7 سرعات، حيث أن وجوده بجانب نظم +FDE لتحسين الديناميكيات الهوائية والتحكم بالانحرافات، يحسن من مدى دقة التحكم والتوجيه بشكل كبير، وذلك على الرغم من وجود حزمة ديناميكيات اختيارية تزيد من منافذ التبريد الأمامية لتحسين قوة تبريد المحرك وتقليل مقاومة الهواء بالسرعات العالية.

هذا وستعلن فيراري عن كافة تفاصيل سوبركار F8 تريبوتو خلال تدشينها الرسمي بمعرض جنيف للسيارات 2019 خلال الشهر القادم.