لجنة الإفلاس: افتتاح إجراء التصفية لوكيل سابق لسيارات “بنتلي ولامبورجيني” بالمملكة

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت لجنة الإفلاس في موقعها بناء على طلب الأمين وتحت مسؤوليته، عن افتتاح إجراء التصفية لوكيل سابق لسيارات “بنتلي ولامبورجيني”، كما وجّهت الدعوة للدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على 90 يوماً من تاريخ الإعلان.

وكانت وزارة التجارة قد أغلقت عدة فروع للوكيل في فترات متفاوتة بسب تلاعبها في بطاقات اقتصاد الوقود، وكذلك ضبطها لسيارات يتم عرضها للبيع بعد أن تم عليها أعمال طلاء وإصلاح من قبل ورش خارجية.

يُذكر أن الوكالة تأسست عام 1992 في مدينة جدة، وتخصصت في كل أنواع السيارات الرياضية والفاخرة، كما نجحت في الحصول على حقوق التوزيع لشركة “بنتلي ولامبورغيني وإنفينيتي” بالسعودية، بالاضافة إلى “لامبورغيني” في مملكة البحرين.