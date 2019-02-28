كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "فولكس فاجن" تعتزم توصيل جميع سياراتها عبر الإنترنت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخطط الشركة الألمانية "فولكس فاجن" للسيارات و"مايكروسوفت" الأمريكية للبرمجيات، تقديم خدمات الحوسبة السحابية للسيارات في عدد من البلدان أكبر مما كان مقررا سابقا.

وقال الرئيسان التنفيذيان للشركتين في العاصمة الألمانية برلين إن خدمة "فولكسفاجن أوتوموتيف كلاود" التي تستخدم تكنولوجيا "مايكروسوفت" للحوسبة السحابية ستكون متاحة في الولايات المتحدة والصين بالإضافة إلى أوروبا.

وتسعى "فولكس فاجن" وهي أكبر منتج سيارات في أوروبا في توصيل كل طرز سياراتها المستقبلية بالإنترنت، وبخاصة عائلة "آي.دي" للسيارات الكهربائية بما يتيح لأصحاب هذه السيارات الوصول إلى المزيد من خدمات الإنترنت أثناء ركوب السيارة.

وقال "هيربرت دايس" الرئيس التنفيذي لمجموعة "فولكسفاجن" إن عائلة سيارات "آي.دي" ستكون أولى السيارات التي تستخدم خدمة "أوتوموتيف كلاود"، مضيفا "سيتم طرحها في السوق الأوروبية عام 2020، وفي العام نفسه سيبدأ إنتاجها في الصين" ومن المنتظر بدء إنتاج سيارات "آي.دي" في الولايات المتحدة عام 2022.

يذكر أن "فولكس فاجن" و"مايكروسوفت" تعملان الآن على "أول مشروعات توفير خدمة الشبكات للسيارات" مع التركيز على حلول الاتصالات والملاحة، إلى جانب الخدمات المتخصصة التي يتم تحديدها على أساس تفضيلات كل عميل.