كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سكودا تكشف عن مواصفات سيارتها "Kamiq" المنتظرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة سكودا التشيكية المملوكة لمجموعة فولكس فاجن الألمانية، عن مواصفات سياراتها "Kamiq" الجديدة التي تنتمي إلى فئة السيارات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات الصغيرة.

ومن المقرر بحسب الشركة أن يتم تقديم "Kamiq" موديل 2019 لأول مرة أمام زوار جناحها بمعرض جنيف الدولي للسيارات الذي ينطلق في السابع من مارس المقبل وتستمر فعالياته حتى السابع عشر من نفس الشهر.

وتعد "كاميك" الجديدة نسخة مصغرة من شقيقتها الكبرى كاروك، فطولها يبلع 4.24 مترًا وعرضها 1.79 مترًا وارتفاعها 1.53 مترًا، وتصل مساحة التخزين (الشنطة) 1.395 لترًا بعد طي المقاعد الخلفية.

وبحسب الشركة المصنعة فإن السيارة الجديدة ستقدم بثلاث خيارات من المحركات، الأول بنزين سعة لتر واحد بقوة 113 حصان ويرتبط بناقل حركة يدوي من 6 سرعات أو أوتوماتيك من 7 سرعات.

المحرك الثاني للسيارة يعمل بالبنزين كذلك وتبلغ سعته 1.5 لتر بقوة 148 حصان وناقل حركة يدوي من 6 سرعات أو أوتوماتيك من 7 سرعات، أما الخيار الثالث من المحركات فيعمل بالديزل وسعته 1.6 لتر بقوة 113 حصان وناقلي حركة يدوي بـ6 سرعات وأوتوماتيك 7 سرعات.

وتمتاز مقصورة السيارة الجديدة بشاشة تحكم لمسية قياس 6.5 بوصة وتتوفر بالفئات القياسية، وشاشاتين قياس 8 بوصة و9.2 بوصة وتتوفران في الفئات الأعلى بالسيارة، بالإضافة إلى شاشة بديلة للعدادات التقليدية قياس 10.25 بوصة ويمكن إضافتها اختياريًا.