تمديد العمل في أربع محطات للفحص الدوري للسيارات إلى الساعة الـ11 مساءاً

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت الإدارة العامة للفحص الفني الدوري للسيارات، تمديد العمل في أربع محطات “الرياض والدمام وجدة ومكة المكرمة” للفحص الفني إلى الساعة 11 مساءاً، ابتداءاً من يوم الأحد القادم.

وأوضحت أنه جرى إنهاء الترتيبات اللازمة لاستقبال السيارات في فترة المساء حتى الساعة “11” مساءاً من يوم الأحد وحتى الخميس، أما في يوم السبت فستغلق تلك المحطات أبوابها في الساعة الـ10 مساءاً.