لماذا اختفى الرصد الآلي “ساهر” في أنفاق مكة المكرمة؟

الخليج ٣٦٥ نت – أوضح العقيد “فواز الحازمي” مدير مرور مكة المكرمة، أن سبب اختفاء الرصد الآلي “ساهر” في الآونة الأخيرة من أنفاق العاصمة المقدسة بخلاف ما كان معمولًا به في السابق في عدد من الأنفاق، يعود إلى خطة عمل ميدانية، وأضاف أن الأمر طبيعي جداً.

يُذكر أن الرصد الآلي بمكة يتمركز عادةً داخل عدد من الأنفاق؛ للحد من السرعات، بينما لوحظ أن الرصد اقتصر فقط على مداخل ومخارج الأنفاق بسرعات محددة، ووضع لوحات تحديد السرعة لكل نفق.