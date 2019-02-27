وكيل "بي واي دي" يكشف عن تخفيضات على أسعار "F3"

كتب: باسل الحلواني
أعلنت مجموعة الأمل للسيارات وكيل علامة "بي واي دي" الصينية في مصر، عن تخفيض على أسعار طراز "F3"، المجمعة محلياً.
ويبلغ مقدار الخصم الذي أقرته المجموعة 6 آلاف جنيه، ليصل بذلك سعر السيارة إلى 183 ألف جنيه،بدلاً من 189 ألفاً.
جدير بالذكر أن "F3" تمكنت خلال العام الماضي من اقتناص المركز الخامس في قائمة السيارات الأكثر مبيعاً بالسوق المصري، بإجمالي مبيعات بلغ 6.893 وحدة.
وتتوافر "بي واي دي" طراز "F3"، بفئة واحدة من التجهيزات في السوق المحلي، حيث تتوافر بمحرك سعة 1500 سي سي، مرتبط بناقل حركة يدوي مكون من 5 سرعات.
وكان عدد من وكلاء السيارات الأوروبية وغير الأوروبية، قد أعلنوا عن تخفيضات على بعض الطرازات، منذ مطلع العام الجاري، عقب تطبيق الإعفاء الجمركي على السيارات الأوروبية.
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