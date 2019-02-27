كيا سول وسورينتو وستينجر تفوز بلقب أفضل السيارات لعام 2019 التي تستحق مقابلها المالي

تحتفظ كيا سول وكيا سورينتو بنقاطهما كأفضل سيارات بينما تحقق كيا ستينجر موقفا طليعيا جديــدا.

سول وسورينتو تحصلان على الجوائز للسنة الثالثة على التوالي.

ستينجر بمقصورتها الفاخرة وسعرهــا المناسب تحقق درجــات عالية بين فئة السيارات الفاخرة الصغيرة.

الخليج ٣٦٥ نت – للسنة الثالثة على التوالي، أخبار الولايات المتحدة الأمريكية والتقريــر العالمي (U.S. News & World Report) لأفضل السيارات تختار سيارات كيا سول وسورينتو ضمن قائمة الفائزين بأفضل مزيج من الجودة والقيمة. بالإضافة إلى الفائزين الثلاثة، كذلك حققت سيارة ستينجر اول فوز لها ضمن فئة السيارات الفــاخرة. وتقيم مجموعة أخبار الولايات المتحدة الأمريكية والتقرير العالمي للسيارات الأفضل بالسيارات ضمن 14 فئة تزود المستهلك بأفضل مزيج من الجودة والقيمة. وقد تم تسمية كيا سول كأفضل سيارة صغيرة تستحق مقابلها المالي، وسيارة سورينتو كأفضل سيارة دفع رباعي تستحق مقابلها المالي، وسيارة ستينجر كأفضل سيارة صغيرة فاخرة في نفس الخصوص.

يقول السيد/ أورث هيدريك مدير تخطيط السيارات وتقنية المعلومات بشركة كيا للسيارات بأمريكا KMA: “يشرفنا أن تقوم مجموعة أخبار الولايات المتحدة الأمريكية والتقرير العالمي لأفضل السيارات مرة أخرى بتسمية سياراتنا (سول) و(سورينتو) من السيارات الفائزة ضمن فئاتها الخاصة للسنة الثالثة على التوالي”، واضاف قائلا “بالإضافة إلى فوز سيارة ستنجر بجائزة الأداء الراقي، فإن هذا مجرد دليل آخر يثبت مدى التزامنا بان نزود السيارات ذات المستوى العالمي بقيمة استثنائية لا مثيل لها وبصورة مستمرة حتى الآن”.

تقوم مجموعة أخبار الولايات المتحدة والتقارير العالمية للسيارات الأفضل عالمياً بتقييم السيارات على أساس عوامل السلامة والكفاءة والموثوقية وإجماع آراء الخبراء في مجال هذه الصناعة، إلى جانب القيمة – التي تقاس بتجميع التكلفة الإجمالية التقديرية لملكية السيارة لخمس سنوات ومتوسط السعر المدفوع مقابل السيارة في تاريخ ووقت نشر واعــلان الجوائز.

ويقول السيد/ جيمي باجي دييتون، المحرر التنفيذي بمجموعة أخبار الولايات المتحدة والتقريــر العالمي للسيارات الأفضل: “كيا للسيارات لا تقدم للمشترين فقط الكثير من الموديلات عالية الجودة للاختيار من بينها، وإنما العلامة التجارية نفسها تدعمهم بواحد من أطول سلسلة الضمانات في مجال هذه الصناعة”. ويواصل حديثه قائلا “من خلال تحليلنا: يعمل هذا الضمان على التقليل بشكل كبير من تكاليف الملكية التقديرية لخمس سنوات، مما يضفي على سيارات كيا الفائزة قيما ممتازة طويلة المدى”.

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إن تصنيف سيارة سورينتو من قبل مجموعة أخبار الولايات المتحدة والتقرير العالمي للسيارات الأفضل ووضعها في المرتبة الممتازة والمقصورة الراقية ساعد كثيــرا على تحقيق الفوز، بينما التصميم الداخلي الواسع لسيارة سول ووفرة المميزات والخصائص القياسية كانت فقط جزءً من العوامل التي ساعدت السيارة بان تكون في المقدمــة. تأهلت ستينجر منذ طرحها للبيع لأول مرة في خريف 2017 وسرعان ما أصبحت المفضلة بين نظيراتها.

وأضاف السيد/ جيمي باجي دييتون: “إن سيارة ستينجر تتمتع بمجموعة قوية من المحركات والتعامل الحيوي، بالإضافة إلى مقصورة فاخرة مليئة بالمميزات والخصائص التي تحملها العديد من العلامات التجارية الفاخرة الأخرى. كما إن سيارة ستنجر ربما لم تــأتي من ماركة سيارات فاخرة، إلا إنها وخلال وقت قصيــر بعد دخولها السوق، استطاعت أن تضع علامتها بل الفئة بأكملها موضع الاهتمام والاحترام والتقديــر”.