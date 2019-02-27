هافال H2 مقابل H9 رفاهية وأسعار في المتناول

بعدما تصدرت مبيعات سيارات الدفع الرباعي في الصين لمدة 14 عامًا على التوالي، ها هى علامة هافال ترسخ اسمها لتكون أحد أبرز سيارات الـSUV في المملكة العربية السعودية والتي تعد أكبر سوق للسيارات في الشرق الأوسط حيث تم إطلاق طرازي H2 وH9 المميزين لعام 2019.

والطرازان الأحدث من نوع السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، جاءا لإرضاء خيارات جميع شرائح العملاء، حيث تم تصميم هافال H2 لتقدم مزيجًا متكاملًا من التصميم الأنيق والراحة للسائق والركاب وأداء قوي في مقابل السعر مع وجود إمكانية الاختيار من عدة اختيارات للتجهيزات ووجود جميع المواصفات لتلبية تفضيلات عشاق السيارات مهما كانت.

فيما جسدت هافال H9 الجديدة مزيجًا لا يضاهى من القوة والرفاهية بتحقيق مستوى أكبر من الثقة لمستخدمي سيارات الدفع الرباعي العائلية وأصبحت بتصميمها الأنيق والمعاصر المركبة الأكثر قدرة على قهر أي صعوبة قد تواجهها في الطريق.

التصميم الخارجي

تتميز H2 بخطوط تصميم عصرية أنيقة حيث الواجهة الأمامية تبرز فيها المصابيح الأنيقة، والشبك الأمامي العريض والضخم الذي يتصدره كلمة هافال، يقع أسفله صدام مدمج في الهيكل يضم مصابيح ضباب دائرية، ومصابيح نهارية LED، ومن الجانب نجد إطارات معدنية مقاس 18 بوصة، ومقابض الأبواب من نفس اللون، مع مصابيح إرشادية ومرايا للرؤية الخلفية قابلة للطي كهربائيًّا، ومن الخلف تتميزالسيارة بالجناح الخلفي الأنيق كبير الحجم والمدمج في السقف، إضافة إلى المصابيح الكبيرة والملتفة إلى الجانبين، والصدام الخلفي الذي يأتي بلون الهيكل، مع فتحتي العادم.

أما هافال H9 فتأتي بتصميم مميز للواجهة يتضمن الشبك الأمامي من الكروم اللامع والذي يعطي السيارة شكلا مميزا، ومصابيح أمامية من الزينون بنظام تحكم آلي يسمح للسائق برؤية الطريق حول أركان وجوانب السيارة مع مصابيح فاخرة في المرايات

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الجانبية، وإطارات معدنية مطلية بمقاسبوصة، كما أن السيارة مزودة بسلم جانبي لسهولة الدخول والخروج، وحاملات جانبية للسقف بتقنية ديناميكية هوائية وشكل عام مرتفع يوحي بالقوة والفخامة

المقصورة الداخلية

وفرت شركة هافال الصينية لسيارتها H2 مقصورة قيادة عصرية وعملية، تشمل لوحة عدادات ثلاثية الأبعاد ومتعددة الوظائف، والكونسول الوسطي يمتاز بألوان جذابة وتصميم فني أنيق، ومقود متعدد الوظائف يحتوي على أزرار التحكم الصوتي والبلوتوث وتثبيت السرعة، ومقعد السائق مزود بـ 6 وضعيات مختلفة.

كما تضم H2 وفرة في تجهيزات الرفاهية مثل: تكييف أوتوماتيكي ثنائي ونوافذ كهربائية بالكامل، وفتحة سقف أوتوماتيكية بلمسة زر واحدة، وأنظمة ملتي ميديا تضم نظام الترفيه الصوتي والمرئي المتميز، ونظام مكالمات بلوتوث صوتي، ومنافذ AUX+ USB + CD، وقفل وفتح باب مركزي عن بعد، وخاصية إعادة القفل الأوتوماتيكي، ونظام مانع تشغيل المحرك، ونظام دخول دون مفتاح، وتشغيل بكبسة زر، والمفتاح الإلكتروني الذكي.

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وفي هافال H9 حرص الصانع الصيني على بناء حجرة قيادة فاخرة بتصميم حديث ورائع لتوفير تجربة استثنائية للسائق وجميع الركاب تمنحهم قدرًا أكبر من الرحابة والأمان باستخدام خامات فاخرة بمستوى عالٍ، مقاعد بها نظام تعديل وضع الجلوس إضافة لنظام تدليك قابل للضبط والتعديل، كما تشمل لوحة عدادات رقمية تتضمن مؤشرات سهلة وواضحة القراءة، وشاشة معلومات مقاس 3.5 بوصة يمكن التحكم بها بواسطة مفاتيح على مقود السيارة.

وفيما يخص الرفاهية، فتأتي H9 بنظام ثلاثي لتبريد الهواء يمنح السائق والركاب القدرة على التحكم في إعدادات ضبط

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درجة حرارة المنطقة الخاصة بهم وفتحات التهوية أمامية وجانبية وخلفية إضافة لنظام تنقية وفلترة الهواء من الروائح والتلوث، ونظام صوت عالي الجودة والنقاء مزود بمنافذ بلوتوث ،، راديو، ومدعوم بعشرة مكبرات صوت موزعة بعناية يمكن التحكم به من خلال الشاشة أو مقود السيارة

أنظمة السلامة

توفر هافال H2 أقصى مستويات الأمان والسلامة، بوسائد هوائية أمامية تعمل تلقائيًّا لحماية السائق والراكب الأمامي من الصدمة، وكاميرا خلفية ورادار رصد خلفي تساعدك على اصطفاف ورجوع آمن، ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، كذلك نظام فصل الوقود في حالة الاصطدام، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS ونظام توزيع قوة الفرامل الإلكتروني EBD ونظام مساعدة الفرامل AB، وسائد هوائية مزدوجة SRS، ومثبت السرعة، ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS، ونظام إنذار إضاءة، ونظام تنبيه حزام الأمان، ونظام تحذير من السرقة، ونظام تنبيه الباب المفتوح، ونظام تنبيه السرعة 120 كم/ساعة فما فوق.

أما سيارة هافال H9 الجديدة فقد دعمت بأنظمة مختلفة ومتطورة من الأمان تعمل باستمرار وبتناغم تام لضمان أقصى درجات السلامة أثناء القيادة، منها نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS، ونظام رصد المناطق العمياء، وتحذير مغادرة المسار، والإنذار الخلفي لتقاطع الطرق RCTA، والتحكم في الهبوط من المرتفعات HDC.

المحرك

تملك هافال H2 محرك GW4G15B رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك، وتقنيات متطورة يقدم فاعلية كبيرة في توفير الطاقة والوقود، إضافة إلى أداء رياضي فائق، ويولد قوة تصل إلى 147 حصانًا عند 5600 دورة في الدقيقة وعزم دوران 210 نيوتن عند 4500‪-2200 دورة في الدقيقة ما يمكن المركبة من الانطلاق بسرعة قصوى 170 كم / ساعة، معدل التسارع من 0 إلى 100 كم / ساعة في 12.5 ثانية، ومعدل استهلاك الوقود 8.2 كم / لتر.

أما سيارة هافال H9 الجديدة فمزودة بمحرك تيربو متطور يعمل بالبنزين مع قوة ملائمة استخدام تصل إلى 180 كيلو وات من القدرة مع عزم دوران 350 نيوتن.متر بقوة جبارة تصل إلى 251 حصان مع ناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات من طراز ZF الألماني العريق، ليعطي قيادة هادئة كالحرير وجبارة لانطلاقة سهلة، إضافة لاستهلاك وقود أقل.