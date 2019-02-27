الكشف عن مرسيدس AMG GLE 53 2020 بقوة 457 حصان

الخليج ٣٦٥ نت – قامت مرسيدس AMG اليوم بالكشف عن طراز +GLE 53 4Matic، وذلك قبل تدشينها الرسمي بمعرض جنيف للسيارات 2019 القادم.

تعد أبرز مميزات +GLE 53 4Matic هو محركها، حيث تحمل نظام هجين بسيط يتكون من محرك 6 سلندر مزدوج التيربو سعة 3 لتر بقوة 435 حصان و520 نيوتن.متر للعزم، بجانب وجود ضاغط كهربائي مساعد قادر على إلغاء تأثير تأخر التيربو وتحسين كفاءة استهلاك الوقود بجانب زيادة القوة بقدر 22 حصان والعزم بقدر 250 نيوتن.متر لفترات وجيزة من الوقت، كي تصبح القوة الإجمالية 457 حصان و770 نيوتن.متر للعزم، ما يسمح بالتسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 5.3 ثانية قبل الوصول إلى سرعة 250 كم/س القصوى المحددة الكترونياً، مع وجود ناقل TCT أوتوماتيكي 9 سرعات مع نظام دفع +4Matic الرباعي المتغير باستمرار لتحسين الاحتكاك في مختلف الظروف.

تأتي مرسيدس AMG GLE 53 2020 الجديدة مع نظام تعليق هوائي ذو 5 أوضاع تتضمن كومفورت للراحة، سبورت لأداء رياضي متوسط وسبورت+ لأداء رياضي عالي، مع وجود وضعين مخصصين للرمال والطرق الوعرة، حيث يحافظ نظام التعليق على ارتفاع الركوب بشكل دائم بغض النظر عن مدى الوزن الذي تحمله السيارة، كما يمكن زيادة الارتفاع عن الأرض بفارق 55 ملم بفضل هذا النظام.

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تقدم AMG GLE 53 2020 تصميم عدواني هجومي عبر شبك باناميركانا الأمامي ومنافذ التهوية الكبيرة المزيفة التي تعطي طابع رياضي قوي، بجانب وجود مشتت خلفي وأنابيب عادم رباعي، في حين سيجد الملاك نظام MBUX القياسي للترفيه المعلوماتي بالداخل، ما يعني وجود شاشة عدادات رقمية كاملة وشاشة نظام ترفيه وسطية بجوار مقود AMG عالي الأداء المغطى بجلد نابا وتطريز أحمر مع دواسة ناقل المنيوم.

هذا ولم تعلن مرسيدس عن أسعار أو موعد طرح SUV AMG GLE 53 2020 بعد.