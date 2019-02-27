بوليستار 2 الكهربائية بالكامل تكشف نفسها رسمياً بقوة 402 حصان

الخليج ٣٦٥ نت – قامت بوليستار 2 أخيراً بالكشف عن نفسها على هيئة سيارة فاست باك كهربائية، لتكون بذلك أول منافس حقيقي لطراز تيسلا موديل 3 من العلامة السويدية التابعة لفولفو.

تستند بوليستار 2 كما هو متوقع على منصة فولفو CMA المستخدمة في SUV XC40 الصغيرة وسيارة Lynk&Co 01 التابعة للشركة الصينية الناشئة، حيث تأتي الفاست باك الكهربائية بتصميم محسن لمكان تثبيت البطارية بأرضية السيارة، ما تقول العلامة السويدية بأنه يزيد من مدى متانة الهيكل ويقلل من مستوى الضوضاء بالمقصورة، مقارنة بالسيارات العامة بمحركات الاحتراق الداخلي.

ستوفر بوليستار أيضاً حزمة أداء عالي اختيارية تحسن من مستوى التحكم عبر ممتصات صدمات Öhlins، مكابح بريمبو، عجلات 20 إنش خاصة، أحزمة أمان ذهبية، مكابس مكابح وأغطية صمامات جديدة.

تتميز بوليستار 2 أيضاً بكونها واحدة من أول السيارات الإنتاجية في العالم التي تمتلك نظام أندرويد الترفيهي المعلوماتي، والذي يعمل عبر شاشة لمسية 11 إنش تعرض بيئة رقمية متكيفة كي تدمج تطبيقات المستخدمين المفضلة وخدمات جوجل مع مختلف وظائف السيارة، في حين تتضمن المميزات الفريدة الأخرى مصابيح LED تستخدم تقنية بكسلات مضيئة مميزة لتحية المالك عند اقترابه من السيارة ومرايا جانبية بلا إطارات.

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سيتم إطلاق بوليستار 2 2020 مع اثنين من المحركات الكهربائية بقوة اجمالية قدرها 402 حصان و660 نيوتن.متر للعزم مع بطارية قدرتها 78 كيلوواط بمدى 500 كم، حيث من المخطط أن يبدأ سعرها عند 45,000$ (168,750 ريال)، على أن تتوفر في أول 12 شهر من الإنتاج بإصدار إطلاق خاص سعره 63,000$ (263,250 ريال).

هذا وكما هو الحال مع طراز 1 كوبيه الهجين ذو القابس، ستتوفر بوليستار 2 2020 الكهربائية بالكامل للطلب عبر الانترنت، حيث ستوفر الشركة ميزة الاشتراكات الشهرية لاحقاً، على أن يبدأ الإنتاج في الصين للأسواق العالمية بمطلع عام 2020، في حين سنرى التدشين الرسمي خلال معرض جنيف للسيارات القادم.