تعرف على أهمية كلتش السيارة ومؤشرات تلفه

الخليج ٣٦٥ نت – تتكون السيارة من الكثير من القطع الميكانيكية والكهربائية التي تساعدها على السير وتغيير السرعة، ولعل أبرز هذه القطع بجانب المحرك هو القير (ناقل الحركة) والذي من أهم أجزاءه الكلتش (القابض أو الدبرياج).

والكلتش يرتبط ارتباطًا شرطيًا بالسيارات المزودة بناقل حركة يدوي، وفي حال تعرضه للأعطال أو التلف فلن تستطيع السيارة بأي حال التحرك، حيث الكلتش له العديد من الوظائف الهامة التي تساعد القير على أداء مهامه بكفاءة عالية.

ويتواجد الكلتش في موقع متوسط بين محرك السيارة وناقل الحركة، ومهمته الرئيسية فصل حركة المحرك عن القير إلى أن يتم تعشيق التروس ثم إعادة الحركة مجددًا وبدء عمل المحرك وفقًا للسرعة الجديدة.

كما أن من وظائف الكلتش الهامة امتصاص الصدمات الناجمة عن المحرك، وتوصيل العزم لناقل الحركة بطريقة سلسة ومن دون احتكاك بين الطرفين.

وفي حال تعرض الكلتش للأعطال أو تلف أحد أجزاءه فإن السيارة سوف تظهر عليها بعض العوارض التي لا بد من أن تكون على علم بها، وهي كما يلي:

صدور أصوات مزعجة في الوضعية الخاصة بفك التعشيق:

في حال تكرار صدور أصوات عالية في وضعية فك التعشيق قد تكون من إحدى العلامات الدالة على تلف إحدى القطع، والحاجة إلى استبدالها، وغالباً ما تكون القطع التالفة في هذه الحالة (الترس) الخاص بالرجوع إلى الخلف أو القشور الخارجية أو ربما كانت تشير إلى حدوث تآكل لأسنان التروس.

حدوث ارتجاج أو اهتزاز عند قيادة السيارة:

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ويحدث هذا الاهتزاز عند تغيير السرعات، وهو يشير إلى تلف قطعة الدابر أو قطعة المطاط، والتي توجد في أسفل علبة التروس الخاصة بنقل الحركة في السيارة.

وجود تسريب لزيت القير:

في حال ملاحظة وجود تسريب لزيت القير على الأرض فإن هذا يدل على وجود مشكلة كبيرة في القير قد تؤدي إلى تلفه.

سماع صوت مثل الونه أثناء تغيير السرعات:

في حال صدور صوت مثل الونه أثناء قيادة السيارة، خاصة إذا قمت بتغيير السرعات من تروس بطيء إلى سريع.

صعوبة نقل السرعات:

في حالة وجود صعوبة في الانتقال بين السرعات على غير المعتاد فهذا يكون مؤشر على وجود مشكلة في كلتشات القير.

عدم ارتفاع عداد RPM أثناء تغيير السرعات:

أثناء القيادة على الطريق في السرعة الثالثة قم باستخدام السرعة الثانية فإذا لم يرتفع RPM المحرك على الفور قد يكون الوقت قد حان لاستبدال القابض.