إليك الحل لتفادي الإزعاج المتوقع من وجود أطفال بالطائرة

الخليج ٣٦٥ نت – وضع السيد “جون بيرفيت” الخبير البريطاني في السفر الجوي، حلاً لتفادي الإزعاج المتوقع من وجود أطفال على متن الطائرة، وأشار إلى ضرورة اتباع الآتي: الابتعاد عن المقاعد الأمامية المريحة، حيث ستتعرض للإزعاج من العائلات التي تسافر معها أطفالها، مثل بكاء الأطفال وحركتهم الكثيرة التي قد تصل للقفز على المقاعد.

اختيار المقاعد الخلفية القريبة من الحمامات ومطعم الطائرة؛ لأنها الأقل طلباً وتبتعد عنها العائلات والأطفال دائماً، كما ستُمكّنك من الحصول على المزيد من المشروبات بسبب قرب المقعد من طاقم الضيافة، بالإضافة إلى عنصر الأمان ففي حالة حدوث أي طوارئ ستكون هذه المقاعد الأكثر أمناً في الطائرة على الإطلاق.

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