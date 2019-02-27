ابتكار مقاعد طائرات ذكية تتكيف تلقائياً مع أجسام الركاب

الخليج ٣٦٥ نت – أصبح من المعتاد في عصرنا هذا استخدام وسائل النقل الجوي لتنقل المسافرين بين المدن والدول في عدد ساعات قليلة، بدلاً من السفر البري والبحري والذي كان يسبب إرهاقاً كبير بسبب طول فترة الرحلة والتي كانت تمتد لأيام في بعض الأوقات.

ويمتاز السفر بالطيران بالكثير من المميزات نظراً للتقدم التكنولوجي والتقني في عصرنا هذا، وهو ما جعل شركات الطيران المختلفة تتسابق في تزويد الطائرات بوسائل الراحة والترفية لجذب المسافرين إليها.

لكن كانت هناك دائماً مشكلة دائمة تواجه بعض المسافرين من ذوي الأوزان الكبيرة وهي صغر حجم مقاعد الطائرات، مع طول ساعات الطيران في بعض الأحيان، وهو ما يصعب عملية التحرك وتغيير وضعية الجلوس.

لكن مؤخراً قامت شركة ”لير“ البريطانية للتصاميم بابتكار تصميمًا ثوريًا لمقاعد طائرات ذكية، يمكنها التكيف تلقائيًا مع شكل وحجم ووزن جسم من يجلس عليها، وفقًا لما ذكرته صحيفة ”ذا صن“ البريطانية.

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ومن مميزات هذه المقاعد أنه سيتم صنعها من منسوجات ذكية وأجهزة استشعارية، تم حبكها معًا بواسطة خيوط تعمل بالكهرباء، لتقدم مزيد من الراحة للمسافرين.

وفي حديث صحفي لمؤسس الشركة البريطانية للتحدث حول المقاعد الذكية الجديدة قال:”إن الهدف الرئيسي من صنع هذه المقاعد الذكية هو منح ركاب الطائرات أكبر قدر ممكن من الراحة، خلال الرحلات الجوية”.

واستكمل قائلًا:” أن مقاعد الطيران الذكية سترشد الجالسين عليها إلى أفضل طريقة للجلوس، حتى يتجنبوا الجلوس بوضعية واحدة لفترة طويلة، الأمر الذي قد يؤدي لتعرضهم لإصابات بسبب وضعيات جلوسهم الخاطئة”.