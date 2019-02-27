أسباب تلف بادئ الحركة في السيارة

الخليج ٣٦٥ نت – بادئ الحركة أو المارش هو من أهم الأجزاء التي يتوقف عليها دوران المحرك في السيارة، وفي حال تلفه يتوقف محرك السيارة عن العمل، وبادئ الحركة هو عبارة عن محرك كهربائي صغير يعمل على تدوير محرك السيارة، لبدء الحركة عند بداية تشغيل السيارة.

ومثل أي جزء في السيارة يتعرض بادئ الحركة للأعطال والتلف، ونستعرض اليوم هنا الأسباب التي تؤدي إلى تلف بادئ الحركة، وهي كما يلي:

في حال الاستعمال الخاطئ يتلف بادئ الحركة، ويحدث ذلك عند مواجهة صعوبة في تشغيل السيارة، ويقوم قائد السيارة بتكرار محاولة تدوير محرك السيارة بدون فائدة، وهو ما يؤدي إلى تآكل أو تلف بادئ الحركة، حيث يجب عند تدوير السيارة أن لا تزيد المحاولة عن 10 ثواني، ثم التوقف لدقيقة في حال فشل المحاولة ثم البدء في التدوير مرة أخرى.

إذا تعرضت بطارية السيارة للضعف أو التلف، حيث أن بادئ الحركة يحصل على الطاقة اللازمة لعمله منها.

في حال ضعف أو تلف البواجي، حيث أنها من العوامل التي تساعد على عمل بادئ الحركة، لمساعدتها في توصيل الشرار اللازم لعمل الاحتراق في المحرك، وهو ما يساعد المحرك على التشغيل، وعند توقفه ويتم محاولة تدويره عدة مرات فإن ذلك يتلف بادئ الحركة.

تعطل أو تلف أحد أجزاء بادئ الحركة ذاته، ويحدث نتيجة العمل الشاق، أو سوء الاستخدام، أو بسبب انتهاء العمر الافتراضي له.

حال وجود مشكلة في التوصيلات بين بطارية السيارة وبادئ الحركة نتيجة للصيانة الخاطئة.