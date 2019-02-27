كيف تحافظ على نفسك أثناء القيادة بجانب الشاحنات.. المرور يوّضح

الخليج ٣٦٥ نت – ناشدت الإدارة العامة للمرور عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائدي السيارات باتخاذ الحيطة والحذر عند القيادة بجانب الشاحنات ومركبات النقل الثقيل. وقالت إدارة المرور: “لسلامتكم، نرجو اتخاذ الحيطة والحذر عند القيادة بجانب الشاحنات ومركبات النقل الثقيل، لتجنب النقاط العمياء والمناطق المحجوبة”، وكانت قد حذرت الإدارة قبل ذلك قائدي الشاحنات والمعدات الثقيلة من عدم السير في المسار الأيمن للطريق.

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